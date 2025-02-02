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    Совершенно непонятная статья. Автор прочитал в Википедии про страусов эму, не добрался вовсе до американских страусов...Чем питаются и ка...
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Чем питаются и как выглядят страусы

Чем питаются и как выглядят страусы

Страусы: описание Как выглядит Где обитает Чем питается Интересные факты Страусы: описание Африканский страус.

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Комментарии
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Daddy Bo
Совершенно непонятная статья. Автор прочитал в Википедии про страусов эму, не добрался вовсе до американских страусов и поленился толком писать про казуаров.  Посмотрите, разнообразия для: вот гораздо более академичное (и более короткое) изложение темы:  В отряде страу сообразных четыре подотряда: Африканские страусы (самцы до трех метров высотой, вес — 150 килограммов) обитают ныне лишь в Восточной и Южной Африке, в Мавритании и Испанской Сахаре. Встречаются ли они в Сахаре восточнее, неизвестно. Американские страусы, или нанду. Два вида: большой нанду (высота — 150 — 170 сантиметров, вес — 25 — 50 килограммов, живет к югу от бассейна Амазонки до реки Рио-Негро в средней Аргентине) и нанду Дарвина (плоскогорья Анд Боливии и Южного Перу, равнины Южной Аргентины) . Казуаровые: эму (рост — 1,8 метра, вес — 55 килограммов) , Австралия, Тасмания; и три вида казуаров (рост 1,5 — 1,7 метра, вес до 85 килограммов) на Новой Гвинее с прилежащими островами. Шлемоносный казуар обитает также на Молуккских островах и полуострове Кейп-Йорк в Австралии. Киви: 2 — 3 вида (рост 30 — 40 сантиметров, вес — 1 — 4 килограмма) , Новая Зеландия. У казуаров и киви самки больше самцов.
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