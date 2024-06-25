У аниме серьезные проблемы: бедность аниматоров, нехватка учителей и отсутс...

У аниме серьезные проблемы: бедность аниматоров, нехватка учителей и отсутствие помощи правительстваЯпонское информационное агентство NHK опубликовало статью, освещающую сложности, с которыми сталкиваются начинающие авторы аниме в условиях жесткой конкуренции на рынке.
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