Черчесов объяснил, в чём российский футбол уступает европейскому

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов подчеркнул низкие скорости, наблюдаемые в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Ростовом» (1:2), который состоялся на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.