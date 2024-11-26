ПолонСил.ру - с...
ГлавнаяЗдоровьеКрасотаНародная медицинаПсихологияПозитивКухонькаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

141 260 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Попова
    Хурму нужно есть, когда она очень мягкая, почти разваливается. На блюдце разрезали и ешьте. Это не яблоко, чтобы хрум...Сладость или гадо...
  • Алексей Тан
    Количество информации.. очень огромно... Я верю!, что Вы грамотны и очень умны!... НО! даже Вы.... не можете знать ил...Сладость или гадо...
  • Elena Eliseeva
    А.Тан, вы , как почитаю ваши комменты, специалист - историк, политолог и т.д., жаль, в хурме , да и во многом другом ...Сладость или гадо...

Как избавиться от запора. Утренний массаж живота

Как избавиться от запора. Утренний массаж живота

Запор - это болезнь цивилизации, и частота его зависит от образа жизни и питания. Проблема это серьезная и социальная, человек испытывает недомогания, снижается комфортность жизни, очень часто люди применяют слабительные средства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лидия Курзаева
Спасибо! 🌺
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх