Как избавиться от запора. Утренний массаж живота

Запор - это болезнь цивилизации, и частота его зависит от образа жизни и питания. Проблема это серьезная и социальная, человек испытывает недомогания, снижается комфортность жизни, очень часто люди применяют слабительные средства.
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