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Нардеп Южанина: покупательная способность на Украине упадет на 20%

Нардеп Южанина: покупательная способность на Украине упадет на 20%

Покупательная способность на Украине упадет на 20% из-за повышения налогов, возврата обязательной уплаты единого социального взноса для физлиц-предпринимателей и повышения ставок акцизного налога на топливо.

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