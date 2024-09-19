Нардеп Южанина: покупательная способность на Украине упадет на 20%

Покупательная способность на Украине упадет на 20% из-за повышения налогов, возврата обязательной уплаты единого социального взноса для физлиц-предпринимателей и повышения ставок акцизного налога на топливо.
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