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Петербургский дневник

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Иммунолог рассказала, как затемненные очки помогут справиться с аллергией

Иммунолог рассказала, как затемненные очки помогут справиться с аллергией

И в какое время не стоит выходить на улицу Врач-аллерголог, иммунолог, кандидат медицинских наук Злата Ермакова отметила, что во время цветения аллергенных растений могут помочь затемненные очки, передает РИАМО.

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