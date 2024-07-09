Иммунолог рассказала, как затемненные очки помогут справиться с аллергией

И в какое время не стоит выходить на улицу Врач-аллерголог, иммунолог, кандидат медицинских наук Злата Ермакова отметила, что во время цветения аллергенных растений могут помочь затемненные очки, передает РИАМО.
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