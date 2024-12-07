Более 7 тысяч вопросов поступило на прямую линию с Глебом Никитиным

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в четвёртый раз провёл прямую линию с нижегородцами. На протяжении двух с половиной часов глава региона отвечал на вопросы и здесь же, в прямом эфире, отдавал распоряжения.
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