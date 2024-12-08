Самый продаваемый в России кроссовер стал дороже во всех версиях

Абсолютный бестселлер нашего рынка среди иномарок отдалился от покупателей на 50 тысяч рублей. Отныне Haval Jolion стоит от 2 049 000 рублей, то есть даже базовая версия пробила психологическую отметку два миллиона рублей.
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