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"Не любила, но на концерты ездила": сколько заработала Ротару на выступлениях в России

"Не любила, но на концерты ездила": сколько заработала Ротару на выступлениях в России

София Ротару - гражданка соседней страны, и с Россией ее связывал лишь бизнес. Певица не делала громких публичных заявлений после осложнения отношений между стран в 2014 году и продолжала активно зарабатывать на концертах и корпоративах в РФ.

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