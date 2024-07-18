Орбан: Европа сейчас копирует провоенную стратегию США по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан критикует подход Европы к украинскому конфликту. Он утверждает, что страны континента до сих пор следуют американской стратегии и не имеют собственного, суверенного подхода к решению проблемы.
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