Лазарева суббота 2024: светлый праздник удивительного воскрешения верующие отпразднуют 27 апреля Алексей НикольскийЛазарева суббота — это не просто день в православном календаре, а праздник великого чуда, сотворенным Иисусом Христом.
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