02,10,24 Курахово - Максимильяновка Активные боевые действия в районе Курахово. Атака ВС РФ малой пехотной группой в Максимильяновке.
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02,10,24 Курахово - Максимильяновка Активные боевые действия в районе Курахово. Атака ВС РФ малой пехотной группой в Максимильяновке.
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