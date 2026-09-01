ВЭФ: Владивосток примет более половины из 5 млн туристов в 2026

Глава Владивостока Константин Шестаков на Восточном экономическом форуме заявил, что в 2026 году город примет более половины из запланированных 5 млн туристов благодаря улучшению авиационного сообщения, особенно с Москвой.
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