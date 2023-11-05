Поменять образ жизни и найти работу.

В районном отделе внутренних дел прошло профилактическое мероприятие, направленное на оказание содействия в трудоустройстве гражданам, состоящим на учете в уголовно-исполнительной инспекции и отделе охраны правопорядка и профилактики, в том числе освободившимся из мест лишения свободы.