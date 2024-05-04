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У Михеева 0+0 в 6 играх плей-офф с «Нэшвиллом». Серия без очков с учетом регулярки – 7 матчей

Форвард «Ванкувера» не отметился результативными действиями ни в одном из 6 матчей, проводя на льду 11:51 в среднем за игру, полезность – «минус 2».

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