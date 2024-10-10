Алаудинов: ВС РФ берут много пленных из элитных подразделений ВСУ в Часовом Яре

Российские военные берут много пленных из элитных подразделений ВСУ в Часовом Яре. Об этом заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов рассказал в своем Telegram-канале.
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