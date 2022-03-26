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Стив Керр – о потере Уайзмена: «Не переживаю за позицию центрового. У нас есть кому играть»

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр прокомментировал ситуацию с центровым Джеймсом Уайзменом, который не сыграет в сезоне-2021/22 из-за проблем со здоровьем.

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