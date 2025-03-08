Жительница Алтая получил условный срок за издевательства над опекаемым ребенком

Женщина била и оскорбляла восьмилетнего мальчика по малозначительным поводам В Усть-Канском районе Республики Алтай суд вынес приговор 50-летней женщине за истязания опекаемого ребенка и ненадлежащее исполнении обязанностей по его воспитанию, сообщили в СК региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии