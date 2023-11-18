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Закон, порядок, государство

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Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Днепр» уничтожили позиции ВСУ на Херсонском направлении

Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Днепр» уничтожили позиции ВСУ на Херсонском направлении

За работой расчета следят операторы комплексов беспилотных летательных аппаратов группировки, что позволяет корректировать и передавать на огневую позицию данные о результатах огневого поражения противника в режиме реального времени.

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