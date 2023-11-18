Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Днепр» уничтожили позиции ВСУ на Херсонском направлении

За работой расчета следят операторы комплексов беспилотных летательных аппаратов группировки, что позволяет корректировать и передавать на огневую позицию данные о результатах огневого поражения противника в режиме реального времени.
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