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Metro Москва

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Велофестивали в Москве: растёт число участников из регионов России

Велофестивали в Москве: растёт число участников из регионов России

Более 30 % участников Московских велофестивалей — жители других регионов России. Фестиваль привлекает велосипедистов из Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

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