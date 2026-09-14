Велофестивали в Москве: растёт число участников из регионов России

Более 30 % участников Московских велофестивалей — жители других регионов России. Фестиваль привлекает велосипедистов из Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов Центрального и Северо-Западного федеральных округов.
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