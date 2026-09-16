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«Барселона» сокрушила «Расинг» со счетом 7:2. У Рафиньи хет-трик

«Барселона» сокрушила «Расинг» со счетом 7:2. У Рафиньи хет-трик

«Барселона» разгромила «Расинг» в домашнем матче 6-го тура чемпионата Испании.«Барселона» разгромила «Расинг» в домашнем матче 6-го тура чемпионата Испании.

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