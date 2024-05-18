«Все отлично, будет только позитив»: форвард «Зенита» Иван Сергеев считает, что у сине-бело-голубых нет паники в связи с чемпионской гонкой

На данный момент петербургский клуб, набрав 51 очко, находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата РПЛ У сине-бело-голубых нет паники в связи с чемпионской гонкой, заявил нападающий «Зенита» Иван Сергеев.
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