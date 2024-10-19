Глава минпрома Южной Кореи встретился с губернатором Северной Дакоты

Министр промышленности Южной Кореи Ан Дук Гын провел встречу с губернатором Северной Дакоты в США, в ходе которой они обсудили двустороннее экономическое сотрудничество, 18 октября сообщает агентство Yonhap.
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