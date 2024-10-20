В Крыму ремонтируется 351 дорога общего пользования

За десять лет в республике построены и отремонтированы тысячи километров дорог. Об этом рассказал в своем телеграм-канале председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов по случаю Дня работника дорожного строительства.
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