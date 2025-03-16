День Герасима-грачевника 17 марта 2025 года: приметы, традиции, поверья и обряды

Каждый год 17 марта в России отмечают народный праздник — день Герасима-грачевника. В 2025 году традиция остается неизменной: люди вспоминают древние поверья, связанные с этим днем, и следят за возвращением грачей, которые издавна считались вестниками весны.
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