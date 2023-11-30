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Уверенность СКА, осечка «Металлурга», «сухари» Самонова и свитер для Бузовой: главные события недели в КХЛ

Уверенность СКА, осечка «Металлурга», «сухари» Самонова и свитер для Бузовой: главные события недели в КХЛ

«Металлург» в гостях уступил «Барысу» и прервал серию из 11 побед подряд в регулярном чемпионате КХЛ, а «Спартак» и «Лада» потерпели по четыре поражения перед наступлением зимы и утратили лидерство в сводной таблице.

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