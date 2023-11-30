Уверенность СКА, осечка «Металлурга», «сухари» Самонова и свитер для Бузовой: главные события недели в КХЛ

«Металлург» в гостях уступил «Барысу» и прервал серию из 11 побед подряд в регулярном чемпионате КХЛ, а «Спартак» и «Лада» потерпели по четыре поражения перед наступлением зимы и утратили лидерство в сводной таблице.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии