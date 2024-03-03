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Мероприятие с Мелони и Трюдо отменили из-за протеста в поддержку Палестины

Мероприятие с Мелони и Трюдо отменили из-за протеста в поддержку Палестины

Reuters В Торонто власти Канады отметили мероприятие с участием премьер-министра Италии Джорджи Мелони и канадского премьера Джастина Трюдо из-за акции протеста в поддержку Палестины, сообщил телеканал CBC.

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