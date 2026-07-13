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Сергачев о «Харте» Кучерова и «Везине» Василевского: «Они заслужили эти награды. Для меня эти ребята – пример большой работы и самоотдачи. Я вдохновляюсь ими»

Защитник «Юты» Михаил Сергачев высказался об индивидуальных наградах НХЛ, которые получили его бывшие партнеры по « Тампе ».

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