"Такое украинцы не хотят показывать миру". Лешек Миллер нанес удар по Киеву

В программе "Президенты и премьер-министры" на канале Polsat TV бывший глава правительства Польши Лешек Миллер критически высказался о киевских властях, заявив, что они всегда будет прославлять УПА*, а надежду на улучшение польско-украинских отношений может дать только смена руководства этой страны.