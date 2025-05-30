Гостевые дома в Крыму ограничат по числу владельцев и номеров

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. С 1 сентября 2025 года в Крыму и Севастополе начнут действовать новые обязательные требования к гостевым домам: каждый объект должен быть внесен в реестр, иметь не более 15 номеров и принадлежать лично владельцу.