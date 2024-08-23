Россияне в шоке: Shaman попал в Книгу рекордов

Накануне заслуженный артист России Shaman попал в Книгу рекордов России. Во время выступления на концерте возле Спасской башни на Красной площади он вызвал шок у россиян тем, что смог протянуть одну ноту на протяжении целых 29 секунд.
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