Мистер разноцветные носки объяснил чествование в канадском парламенте 98-летнего нациста, воевавшего в составе 14-й гренадерской дивизии ваффен СС «Галиция» – происками российской пропаганды.
Эсэсовца в парламенте Трюдо оправдал российской пропагандой
Комментарии
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Алексей Тан
Как сейчас... Украинцы (мужчины) бегут за границу и прячутся от армии!... точно так же!... и ЕВРЕИ, прятались в РЕЙХЕ от отправки на ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ.... А сейчас на ТВ 2... это показывают ... как преступление!... Немцев гнать, как пушечное мясо, это норма!... а евреев, это преступление!... тоже самое и сейчас на Украине!.
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11 час.
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