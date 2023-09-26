Эсэсовца в парламенте Трюдо оправдал российской пропагандой

Алексей Тан

Как сейчас... Украинцы (мужчины) бегут за границу и прячутся от армии!... точно так же!... и ЕВРЕИ, прятались в РЕЙХЕ от отправки на ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ.... А сейчас на ТВ 2... это показывают ... как преступление!... Немцев гнать, как пушечное мясо, это норма!... а евреев, это преступление!... тоже самое и сейчас на Украине!.