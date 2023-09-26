Новости, события, факты

146 771 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • nestor 19
    В том то и дело, что у нас своих предателей хватаетГде армяне из Кар...
  • Леонид Руси
    Немцы опущенные... Немцы никто... Зеля опустил и ляхов поганых... А пшекско-еврейскому руководству это не понравилось...Визит Зеленского ...
  • саша дмитренко
    это  он  заслужил! а  например  соловьев,,и не только,живут  в россии но не  забывают  что  они  евреи,,а  практическ...Бах обратился к ч...

Эсэсовца в парламенте Трюдо оправдал российской пропагандой

Эсэсовца в парламенте Трюдо оправдал российской пропагандой

Мистер разноцветные носки объяснил чествование в канадском парламенте 98-летнего нациста, воевавшего в составе 14-й гренадерской дивизии ваффен СС «Галиция» – происками российской пропаганды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
Как сейчас... Украинцы (мужчины) бегут за границу и прячутся от армии!... точно так же!... и ЕВРЕИ, прятались в РЕЙХЕ от отправки на ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ.... А сейчас на ТВ 2... это показывают ... как преступление!... Немцев гнать, как пушечное мясо, это норма!... а евреев, это преступление!... тоже самое и сейчас на Украине!.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх