Василевский – 14-й в рейтинге лучших игроков НХЛ по версии The Hockey News. Мэттьюс – 20-й, Капризов – 16-й, Кросби – 15-й, Барков – 11-й

Издание The Hockey News продолжило публикацию рейтинга из 80 лучших игроков НХЛ. Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов расположился на 16-й строчке, вратарь «Тампы» Андрей Василевский – на 14-й.
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