Психотерапия как «новая нефть»: можно ли стать зависимым от «проработанности»

«Краткосрочная терапия — лишь косметика, а психоанализ устарел?» Психоаналитик Андрей Россохин и КПТ-терапевт Яков Кочетков спорят о сроках, зависимости и лечении фобий за один сеанс в новом выпуске видеоподкаста RTVI «Встал вопрос».
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