Багреева: Москва показала самый низкий уровень безработицы среди мегаполисов G20

Уровень безработицы в столице в 2023 году составил 1,8%. Такие результаты показал расчет по методологии Международной организации труда, заявила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
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