Представлена великолепная фигурка Дарта Мола с “настоящим” световым мечом ...

Представлена великолепная фигурка Дарта Мола с “настоящим” световым мечомСтудия Premium Collectibles, занимающаяся созданием коллекционных фигурок, представила премиальную модель одного из самых неоднозначных персонажей вселенной “Звездный войн”, забрака-ситха Дарта Мола.
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