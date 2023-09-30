Провал законопроекта о финансировании сделал неизбежным шатдаун в США

Последний план спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти по сохранению работы федерального правительства провалился в пятницу, когда мощная фракция его республиканских противников отвергла это предложение, что сделало закрытие федерального правительства почти неизбежным.
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