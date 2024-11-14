Рубль сдает позиции. Курсы доллара и евро на 14 ноября

Российский рубль возобновил снижение к доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 14 ноября 2024 года, составляет 98,3657 рубля (прежнее значение — 97,9559 рубля), официальный курс евро — 104,2901 рубля (предыдущий показатель — 104,2533 рубля).
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