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Пункт-А

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Астрахань. Итоги июля-2026. В середине лета не хватало бензина и… заместителей мэра

Астрахань. Итоги июля-2026. В середине лета не хватало бензина и… заместителей мэра

Ну, вот и июль закончился. Пора бегло вспомнить — каким он был в этот раз. Нет, все главные атрибуты и симптомы остались на месте — пляж открыли, сплит-системы на полную врубили, уху на День рыбака сварили, даже, если есть возможность, в отпуск ушли.

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