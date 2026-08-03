Астрахань. Итоги июля-2026. В середине лета не хватало бензина и… заместителей мэра

Ну, вот и июль закончился. Пора бегло вспомнить — каким он был в этот раз. Нет, все главные атрибуты и симптомы остались на месте — пляж открыли, сплит-системы на полную врубили, уху на День рыбака сварили, даже, если есть возможность, в отпуск ушли.