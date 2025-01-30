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Брюно Гуэри и Антония Деспла о фильме Джонни Деппа «Моди: Три дня на крыльях безумия»

Брюно Гуэри и Антония Деспла о фильме Джонни Деппа «Моди: Три дня на крыльях безумия»

30 января в российский прокат выходит байопик «Моди: Три дня на крыльях безумия». Это второй фильм Джонни Деппа как режиссера, и он расскажет о бурной жизни итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни.

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