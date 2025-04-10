Российско-американские переговоры стартовали в Стамбуле

Москву представляет посол в США Александр Дарчиев, Вашингтон — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер Переговоры российской и американской делегаций начались в Стамбуле.
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