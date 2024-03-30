Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Американские христиане встретили неоднозначно «патриотическую» Библию Трампа

Американские христиане встретили неоднозначно «патриотическую» Библию Трампа

Экс-президент США выставил священную книгу за 59,99 доллара Бывший американский президент Дональд Трамп официально начал продавать «патриотический» экземпляр христианской Библии, посвященную знаменитой песне Ли Гринвуда “Боже, благослови США”.

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