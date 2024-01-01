«Здорового образа жизни и большей предсказуемости»: постоянные спикеры Business FM поздравляют радиостанцию и ее слушателей с Новым годом

Ольга Киселева, Дмитрий Несветов, Константин Симонов желают больше думать о здоровье, уметь расслабляться и радоваться тому, что имеешьBusiness FM передает новогодние поздравления наших постоянных экспертов и представителей бизнеса: Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева: «С наступающим Новым годом! Для нас как для фитнеса этот год стал поворотным.