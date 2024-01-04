370 долларов за первый в мире смартфон на Snapdragon 8 Gen 2 и с аккумулятором емкостью 5500 мА·ч. Представлен OnePlus Ace 3

Сегодня OnePlus официально представила в Китае свой новейший смартфон OnePlus Ace 3. Он построен на Snapdragon 8 Gen 2 и потому не является флагманом новой волны, но для своей цены в 370 долларов предлагает много всего.
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