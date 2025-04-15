Российское правительство увеличит лимит страхового возмещения вкладов вдвое

Лимит страхового возмещения увеличится с 1,4 миллиона рублей до 2,8 миллиона, что в два раза больше. Это касается вкладов физических лиц и индивидуальных предпринимателей на срок три года с использованием безотзывных сберегательных сертификатов, сообщает РБК, ссылаясь на документ, попавший в его руки.
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