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Царьград

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Вывести страну из БРИКС: Болсонару поделился планами на новый президентский срок

Вывести страну из БРИКС: Болсонару поделился планами на новый президентский срок

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару хочет вновь занять высший пост страны. Когда это будет, ясности нет, однако своими амбициями политик уже поделился.

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