Через 6 лет: предсказания Владимира Жириновского о США появились в Сети

В эфире шоу Андрея Малахова на «России 1» помощник Владимира Жириновского Сергей Воронин представил последнюю записку политика, в которой тот выразил свое мнение о будущем Соединенных Штатов Америки, предсказывая их скорый конец.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии