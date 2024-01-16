От них не спрятаться: Спящая в своей постели девушка была укушена одной из самых ядовитых змей

В Австралии женщину укусила ядовитая змея, когда она спала в своей постели. Об этом пишет tsn.ua 20-летняя пациентка была доставлена воздухом в больницу после нападения восточной коричневой змеи, второй по ядовитости в мире, в ее доме в районе Вестерн-Даунс на юго-востоке Квинсленда.