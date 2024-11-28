Канадская Barrick Gold может быть причастна к убийствам местных жителей в Танзании Соответствующий иск в Верховный суд провинции Онтарио был подан инициативной группой граждан Танзании.
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Канадская Barrick Gold может быть причастна к убийствам местных жителей в Танзании Соответствующий иск в Верховный суд провинции Онтарио был подан инициативной группой граждан Танзании.
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