"Немец" и "японец" не поделили дорогу в Уссурийске

Утро среды, 18 октября, началось с неприятной встречи в районе кафе "Санья" в Уссурийске. Volkswagen Passat не уступил дорогу Mitsubishi Pajero, произошло столкновение, в результате которого обширные травмы получила пассажирка "японца", сообщили ИА UssurMedia в ГИБДД Уссурийска.
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